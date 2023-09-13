Майлз Тёрнер — о выборе Марио Хезоньи под 5 номером на драфте НБА: кто это, чёрт возьми?

Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал, как отреагировал на то, что в 2015 году «Орландо Мэджик» выбрали под пятым номером на драфте не его, а бывшего игрока УНИКСа, ныне представляющего мадридский «Реал» Марио Хезонью.

«Я думал, что поеду под пятым номером в «Орландо Мэджик». Мой агент сказал, что после моих тренировок они в восторге от меня. Я ответил, что это круто. И потом я сижу за столом в гримёрке и слышу, что «Орландо Мэджик выбрал под номером пять Марио Хезонью. Я такой: «Кто это, чёрт возьми?»

Я немного зол на эту ситуацию, потому что, вы знаете, как они делают — они привлекают европейских перспективных игроков, о которых мы действительно ничего не знаем», — сказал Тёрнер в подкасте Run Your Race.