Майлз Тёрнер — о выборе Марио Хезоньи под 5 номером на драфте НБА: кто это, чёрт возьми?
Поделиться
Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер рассказал, как отреагировал на то, что в 2015 году «Орландо Мэджик» выбрали под пятым номером на драфте не его, а бывшего игрока УНИКСа, ныне представляющего мадридский «Реал» Марио Хезонью.
«Я думал, что поеду под пятым номером в «Орландо Мэджик». Мой агент сказал, что после моих тренировок они в восторге от меня. Я ответил, что это круто. И потом я сижу за столом в гримёрке и слышу, что «Орландо Мэджик выбрал под номером пять Марио Хезонью. Я такой: «Кто это, чёрт возьми?»
Я немного зол на эту ситуацию, потому что, вы знаете, как они делают — они привлекают европейских перспективных игроков, о которых мы действительно ничего не знаем», — сказал Тёрнер в подкасте Run Your Race.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
00:04
- 13 сентября 2023
-
23:39
-
23:24
-
22:36
-
22:15
-
21:31
-
20:58
-
20:40
-
19:37
-
19:18
-
18:28
-
18:04
-
17:24
-
16:28
-
15:50
-
14:31
-
13:22
-
12:25
-
11:29
-
11:15
-
10:46
-
10:26
-
10:08
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:00
-
08:55
-
08:15
-
07:43
-
07:23
-
07:12
-
06:58
-
06:51
-
06:03
Партнерский контент