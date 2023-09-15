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Главные тренеры Евролиги раскритиковали решение уволить Скариоло из «Виртуса»

Главные тренеры Евролиги раскритиковали решение уволить Скариоло из «Виртуса»
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После увольнения главного тренера «Виртус Болоньи» Серджо Скариоло совет главных тренеров Евролиги встал на сторону итальянского специалиста. Об этом говорится в официальном заявлении, которое приводит баскетбольный сайт Basket News.

«Виртус» решил уволить своего тренера ещё до начала сезона. Каждый клуб имеет право принимать решения, которые он считает наилучшими для своего будущего, как это происходит с наймом и увольнением тренеров по их усмотрению.

При этом EHCB (совет главных тренеров Евролиги) считает, что в данном случае решение продемонстрировало беспрецедентное неуважение к великому профессионалу, который тренировал на самом высоком уровне много лет, поскольку он является олимпийским финалистом, чемпионом Европы и мира.

У каждого контракта есть обязательства, а также права между обеими сторонами, и именно поэтому мы ожидаем, что команда выполнит свои обязательства по отношению к главному тренеру. Мы поддерживаем нашего члена Скариоло».

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