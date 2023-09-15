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Лука Банки заменит Скариоло на посту главного тренера «Виртуса»

Лука Банки заменит Скариоло на посту главного тренера «Виртуса»
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Итальянец Лука Банки, который недавно стал лучшим тренером чемпионата мира по баскетболу – 2023 в составе сборной Латвии, возглавил итальянский клуб «Виртус Болонья», сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что Банки подпишет контракт с клубом до 30 июня 2025 года. На посту главного тренера команды он заменит Серджо Скариолу, которого «Виртус» недавно уволил в связи с недовольством действиями руководства клуба.

Лука Банки

Лука Банки

Фото: «Виртус Болонья»

Напомним, Банки с 2021 года являлся главным тренером сборной Латвии, с которой он добрался до четвертьфинала чемпионата мира по баскетболу – 2023, где команда проиграла будущему обладателю трофея – Германии.

62-летний Скариоло возглавлял «Виртус» с 2021 года. Помимо тренера, команду также покинул его помощник Андреа Диана.

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