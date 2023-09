Миддлтон рассказал, почему игроки «Милуоки» не сдваивались на Батлере в плей-офф

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон рассказал о решении не сдваиваться на баскетболисте «Майами» Джимми Батлере в серии первого раунда плей-офф НБА сезона-2022/2023 (1-4).

«Иногда его трудно сдержать. Думаю, особенно если мы не бросаем на него двойную опеку. Об этом мы говорили, но не сделали. Это был не тот игровой план, который мы хотели выбрать. Мы хотели играть с Холидэем на нём, потому что я очень доверяю Джру, его заслугам, тому, чего он добился, и тому, чем он известен. Очень доверяем всем нашим партнёрам по команде, если они и говорят: «Это то, что я хочу сделать». Если дело касается Джру, то мы чаще всего прислушиваемся к нему.

Возвращаясь к той серии, если вспомнить некоторые броски Джимми, то у него, откровенно говоря, летело. Они не бросали так на протяжении всего сезона, а в той серии плей-офф они попали, когда надо было. Мало что можно сказать про Джру, потому что он играет в защите на высочайшем уровне, а Батлер просто попадал через руки. Единственное, что мы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить результат – это поставить на него двойную опеку. Но мы этого не сделали. Это было решение, которое мы приняли как команда, всем коллективом. И мы должны жить с этим результатом», – сказал Миддлтон в подкасте The Old Man And the Three.