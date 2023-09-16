Главный баскетбольный праздник осени: Суперкубок Единой лиги ВТБ им. А.Я. Гомельского

С 21 по 24 сентября 2023 года на территории «ВТБ Арены» в третий раз состоится Суперкубок Единой Лиги ВТБ на Кубок им. А.Я.Гомельского по баскетболу. В соревнованиях примут участие шесть лучших клубов страны прошлого сезона и две известные турецкие команды – «Фенербахче» и «Бешикташ».

Суперкубок организован Департаментом спорта города Москвы и «Единой лигой ВТБ» в год 100-летия Московского спорта.

Предсезонный турнир по баскетболу Суперкубок Единой Лиги ВТБ – это прежде всего дань уважения легендарному тренеру Александру Яковлевичу Гомельскому. Под его руководством баскетбольная сборная СССР становилась олимпийским чемпионом, дважды чемпионом мира и семь раз чемпионом Европы. В этом году турнир будет проводиться в третий раз. За Кубок будут бороться восемь команд по олимпийской системе.

Впервые Суперкубок Единой Лиги ВТБ на Кубок им. А.Я.Гомельского состоялся в 2021 году, его участниками стали московский ЦСКА, питерский «Зенит», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». В этом году в состав участников вошли лучшие команды России и Турции: УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород», МБА, «Фенербахче» и «Бешикташ».

Суперкубок Единой Лиги ВТБ обещает стать одним из самых ярких спортивных событий осени.

Четвертьфинальные матчи пройдут 21 и 22 сентября, 23 сентября состоятся полуфиналы и матчи за 5-8-е места, а решающие игры назначены на 24 сентября.