Московский ЦСКА одержал уверенную победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в товарищеском матче. Встреча проходила в Анталии (Турция) и завершилась победой армейцев со счётом 88:60.
Лучшие моменты матча ЦСКА — «Анадолу Эфес»:
Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Каспер Уэйр, на счету которого 18 очков и пять результативных передач. Российский форвард Самсон Руженцев отметился в итоговом протоколе 13 очками и четырьмя подборами. Французский форвард Ливио Жан-Шарль принёс в копилку команды 10 очков
Этот матч стал заключительным для московского клуба в рамках турецкого тренировочного сбора.
Напомним, 13 сентября ЦСКА одержал победу в товарищеском матче ещё с одним турецким клубом — «Тюрк Телеком». Итоговый счёт встречи — 79:61.
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