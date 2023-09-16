Владельца «Даллас Маверикс» Кьюбана ограбили на $ 870 тыс.

Владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана интернет-мошенники ограбили на $ 870 тыс. (€ 815 тыс.).
Отметим, что у знаменитого владельца команды НБА украли средства из его интернет-кошелька MetaMask после очередной фишинг-атаки. При этом сам Кьюбан уже подтвердил то, что с его кошелька была украдена такая громадная сумма.
«Я почти уверен, что скачал версию MetaMask с каким-то дерьмом. MetaMask пару раз выходила из строя. Я просто останавливался. Затем вы написали мне по электронной почте. Поэтому я заблокировал свои NFT на OpenSea. Поскольку я работал только с аккаунтом, который был взломан, ни один из моих других не пострадал», — приводит слова Кьюбана DL News.
Напомним, состояние Марка Кьюбана оценивается в $ 5,2 млрд на 16 сентября 2023 года.
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