Владельца «Даллас Маверикс» Кьюбана ограбили на $ 870 тыс.

Владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана интернет-мошенники ограбили на $ 870 тыс. (€ 815 тыс.).

Отметим, что у знаменитого владельца команды НБА украли средства из его интернет-кошелька MetaMask после очередной фишинг-атаки. При этом сам Кьюбан уже подтвердил то, что с его кошелька была украдена такая громадная сумма.

«Я почти уверен, что скачал версию MetaMask с каким-то дерьмом. MetaMask пару раз выходила из строя. Я просто останавливался. Затем вы написали мне по электронной почте. Поэтому я заблокировал свои NFT на OpenSea. Поскольку я работал только с аккаунтом, который был взломан, ни один из моих других не пострадал», — приводит слова Кьюбана DL News.

Напомним, состояние Марка Кьюбана оценивается в $ 5,2 млрд на 16 сентября 2023 года.