«Даллас» — это не инвестиция». Но при Марке Кьюбане стоимость франшизы выросла в 11,5 раза

Теперь «Маверикс» оцениваются более чем в $ 3 млрд! Как тебе такое, Майкл Джордан?

Марк Кьюбан — далеко не самый богатый, но всё-таки очень успешный владелец в НБА. Больше половины его многомиллиардного состояния составляет 85-процентная доля в «Даллас Маверикс». Но когда бизнесмен приобрёл франшизу, он не заплатил и 10% от того, сколько она стоит на сегодняшний день. При этом Кьюбан, в отличие от большинства функционеров в лиге, является настоящим олицетворением фразы «сделай себя сам». И вот как он прошёл этот путь.

После того как Кьюбан выпустился из университета Индианы, где изучал бизнес и менеджмент, он решил переехать в Даллас. Там он жил в съёмной трёхкомнатной квартире, которую с ним делили ещё пятеро человек, и жил бедно: спал на полу, имел долги по кредитной карте и всё в таком духе. Но однажды, потеряв очередную работу, он устроился консультантом в розничную сеть по продаже программного обеспечения Your Business Software.

Там Кьюбан понял, что его душа лежит к компьютерным технологиям. Он никогда ими не увлекался, но, немного поработав в индустрии, осознал собственный потенциал. И со временем его заметили. Один из клиентов Your Business Software проспонсировал Кьюбана и помог ему основать компанию MicroSolutions, которая также специализировалась на системном интегрировании и продаже ПО.

Марк Кьюбан Фото: Christian Petersen/Getty Images

С MIcroSolutions он пережил взлёты и падения, но фирма росла, и в один момент её суммарная выручка превысила отметку в $ 30 млн. В 1990-м Кьюбан продал её за $ 6 млн, заработав примерно $ 2 млн после вычета налогов. Ну а спустя пять лет он вместе с университетским товарищем стал совладельцем стримингового сервиса AudioNet, который в дальнейшем был переименован в Broadcast.com.

Этот сайт начинал с трансляции баскетбольных матчей команды университета Индианы, в котором обучался Кьюбан, но в дальнейшем разросся и покрывал множество разных событий, от президентских выборов до шоу Victoria's Secret.

Тут Кьюбану повезло — расцвет его организации пришёлся на называемый «пузырь доткомов», когда акции интернет-компаний росли с невероятной скоростью. И в итоге компания Yahoo приобрела Broadcast.com аж за $ 5,7 млрд.

На сегодняшний день эта сделка, кстати, считается одной из худших в своей сфере. «Пузырь доткомов» лопнул, и Broadcast.com и другие стриминговые сервисы Yahoo были ликвидированы спустя несколько лет после приобретения.

Зато Кьюбан стал миллиардером, а уже через несколько месяцев, в январе 2000 года — мажоритарным владельцем «Маверикс». Сумма, за которую он приобрёл контрольный пакет акций, варьируется в пределах $ 280–285 млн от источника к источнику. А с учётом инфляции эта сумма составила бы в районе $ 500 млн.

Первые мысли о покупке «Далласа» закрались в голову Кьюбана в 1999-м. Тогда он, будучи владельцем сезонного абонемента, посетил открывающий матч сезона с «Голден Стэйт». К удивлению Кьюбана, билеты на ту игру не были распроданы. И тогда он подумал: «Я могу сделать эту команду лучше».

Через общих знакомых Кьюбан связался с тогдашним владельцем команды, миллиардером в сфере недвижимости Россом Перо-младшим, и обратился к нему с предложением о покупке команды. Переговоры прошли быстро — по словам самого Кьюбана, весь процесс занял всего шесть недель. 14 января 2000 года он был официально объявлен владельцем «Далласа».

«Я люблю «Маверикс». Я большой фанат. Я был благословлён и оказался в таком положении, когда могу внести свой вклад в команду. Это бизнес, в который я готов вложить столько денег, сколько потребуется. Сколько угодно энергии, средств, чтобы сделать эту франшизу успешной», — сказал Кьюбан в 2000 году.

И вкладываться в команду он начал сразу же. Установил DVD-плееры и телевизоры в каждую кабинку в раздевалке, модернизировал «джамботрон» на арене и купил для команды новый самолёт — Boeing 757 стоимостью в $ 36 млн.

При этом Кьюбан считал, что «Маверикс» необходимо стать лучше не только на площадке, но и за её пределами — поработать над маркетингом, раскрутить игроков, чтобы заинтересовать новых болельщиков.

Марк Кьюбан и болельщики «Маверикс» Фото: Tom Pennington/Getty Images

И сам он не гнушался работы по привлечению зрителей. Миллиардер отказался от отдельного кабинета и трудился в одном помещении с сотрудниками из отдела продаж. Он самостоятельно обзванивал тех, кто в прошлом посещал игры «Маверикс», в попытках убедить их вернуться на арену. Кьюбан рассказывал, как сходить на игру «Далласа» с семьёй было бы дешевле, чем сходить в «Макдональдс», и обещал покрыть стоимость билетов на первый матч.

И стратегия, видимо, сработала. В 2001 году «Мавс» переехали на более современную (по тем меркам) и вместительную арену, и с 2003 года ни разу не выпадали из первой пятёрки команд с самой высокой средней посещаемостью.

Это, как и рост общей выручки НБА и подписание новой телевизионной сделки, сказалось на росте стоимости франшизы. В октябре 2022 года Forbes оценил команду в $ 3,3 млрд – это на $ 440 млн больше, чем средняя стоимость по НБА. И в 11,5 раза больше, чем изначально вложил Кьюбан. Теперь его «Маверикс» является восьмой самой дорогостоящей организацией в лиге (в 2000-м они были 23-ми).

«Я никогда не думал о «Далласе» как об инвестиции. Я сделал это, потому что люблю баскетбол», — сказал несколько лет назад Кьюбан.

Любовь Кьюбана к баскетболу привела его команду к первому истории чемпионству. В 2011 «Маверикс» под предводительством Дирка Новицки обыграли «Большое трио» Леброна, Дуэйна Уэйда и Криса Боша из «Майами» в финале НБА. А за год до того, как Новицки завершил карьеру, «Даллас» заполучил Луку Дончича, который теперь является ключевым игроком франшизы.

С тех пор как Кьюбан приобрёл «Маверикс», они пропустили плей-офф в шести сезонах из 23. Пять из этих прецедентов пришлось на последние 10 лет. Особенно печальным получился прошедший чемпионат, в котором «Даллас» танковал, несмотря на подписание Кайри Ирвинга. И танковал так, что не только остался без плей-ин, но даже был оштрафован НБА на $ 750 тыс.

Но, несмотря на то что сейчас в «Далласе» не всё так гладко, Кьюбан ясно дал понять, что абсолютно точно не намерен продавать франшизу — во всяком случае, в обозримом будущем. Причём ни за какие деньги.