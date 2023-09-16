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Защитник сборной Сербии Аврамович был тепло встречен школьниками в родном городе

Защитник сборной Сербии Аврамович был тепло встречен школьниками в родном городе
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Защитник «Партизана» и сборной Сербии, с которой стал серебряным призёром чемпионата мира — 2023, Алекса Аврамович посетил школьное мероприятие.

В Сети появилось видео, на котором школьники радостно приветствуют Алексу Аврамовича. Игрок посетил школу в родном городе Чачак в Сербии.

Толпа школьников радостно поприветствовала Алексу Аврамовича:

Напомним, на завершившемся чемпионате мира по баскетболу сборная Сербии добралась до финала, где уступила Германии (77:83). Немецкая национальная команда впервые в своей истории стала чемпионом мира.

Для сербов эти медали стали первыми на крупных турнирах с 2017 года, когда они стали серебряными призёрами Евробаскета.

Ранее игрок сборной Сербии Бориша Симанич рассказал о своём состоянии после операции по удалению почки.

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