Лидер «Далласа» Лука Дончич может первым заработать $ 70 млн за сезон

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич может стать первым игроком, заработавшим $ 70 млн за сезон, сообщает ESPN US.

По информации источника, если в предстоящем сезоне словенский игрок попадёт в символическую сборную по итогам сезона Национальной баскетбольной ассоциации либо выиграет одну из индивидуальных наград, он получит право на пятилетнее супермаксимальное продление контракта стоимостью $ 318 млн. Сообщается, что Дончич не сможет подписать продление в 2024 году, но сохранит это право и в 2025 году. Его контракт вступит в силу в сезоне-2026/2027. В последний сезон этого контракта Лука сможет заработать $ 70 млн.

В минувшем сезоне НБА Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.