Майлз Тёрнер назвал центрового, против которого сложнее всего защищаться
Поделиться
Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер высказался о бывшем звёздном игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркусе Казинсе.
«С физической точки зрения Демаркус Казинс был самым трудным оппонентом, против которого мне приходилось обороняться. Его постоянные броски, особенно с трёхочковой дистанции — он легко этим орудовал», — заявил Тёрнер в подкасте Run Your Race.
Демаркус Казинс — четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА. Центровой дважды попадал в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов. В сезоне-2010/2011 Казинс вошёл в сборную всех новичков.
Последний раз ныне 33-летний баскетболист появлялся на площадке НБА в сезоне-2021/2022 — в составах «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс».
Реакция Казинса на Стефена Карри:
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
03:02
-
02:26
-
02:00
-
01:12
- 16 сентября 2023
-
23:37
-
22:14
-
20:23
-
19:34
-
19:23
-
19:10
-
18:32
-
18:00
-
17:26
-
16:55
-
16:45
-
15:51
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:14
-
13:57
-
13:51
-
12:59
-
12:44
-
12:08
-
12:08
-
11:31
-
11:16
-
11:08
-
10:29
-
10:19
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
08:26
Партнерский контент