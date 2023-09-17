Майлз Тёрнер назвал центрового, против которого сложнее всего защищаться

Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер высказался о бывшем звёздном игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркусе Казинсе.

«С физической точки зрения Демаркус Казинс был самым трудным оппонентом, против которого мне приходилось обороняться. Его постоянные броски, особенно с трёхочковой дистанции — он легко этим орудовал», — заявил Тёрнер в подкасте Run Your Race.

Демаркус Казинс — четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА. Центровой дважды попадал в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов. В сезоне-2010/2011 Казинс вошёл в сборную всех новичков.

Последний раз ныне 33-летний баскетболист появлялся на площадке НБА в сезоне-2021/2022 — в составах «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс».