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Инсайдер Шэмс Чарания назвал игрока, которым интересуется «Голден Стэйт»

Инсайдер Шэмс Чарания назвал игрока, которым интересуется «Голден Стэйт»
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания во время эфира Stadium заявил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» проявляет активный интерес к центровому Дуэйну Дедмону. Ранее Чарания сообщил, что «Голден Стэйт» просмотрит Дуайта Ховарда.

Отметим, что на данный момент 34-летний Дедмон является неограниченно свободным агентом. Сезон-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) баскетболист провёл в составах «Майами Хит» и «Филадельфии Сиксерс» и заработал суммарно $ 835 тыс.

В минувшем регулярном сезоне Дедмон принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 5,2 очка, 3,5 подбора и 0,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51, трёхочковых — 30,8. Центровой также принял участие в одной игре в рамках плей-офф.

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