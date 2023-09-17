Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку в преддверии очередного сезона НБА

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс принял участие в индивидуальной тренировке, во время которой отрабатывал трёхочковые броски.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. 27-летний баскетболист также исполнял сложные броски с отклонением.
Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку:
Напомним, в прошлом сезоне Брукс в составе «Мемфис Гриззлис» принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.
После открытия рынка свободных агентов в июле лёгкий форвард перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд. Согласно новому контракту, Брукс заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.
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