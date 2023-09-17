Кемба Уокер, переехавший в Европу, высказался о выступлении сборной США на минувшем ЧМ

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер прокомментировал неудачное выступление сборной США по баскетболу на чемпионате мира 2023 года.

«Баскетбол получил колоссальное развитие. Если вы посмотрите на НБА, там доминируют преимущественно европейцы. Игра уважает только самые подготовленные коллективы. К сожалению, сборная США в этом году была не самой подготовленной командой. Такое бывает», — заявил Уокер в подкасте Stephen Time.

Напомним, ЧМ-2023 прошёл с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Сборная США смогла пройти предварительный и групповой этапы и выйти в плей-офф, где на стадии полуфинала уступила команде Сербии. В матче за третье место американцы со счётом 118:127 проиграли сборной Канады.