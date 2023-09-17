Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кемба Уокер, переехавший в Европу, высказался о выступлении сборной США на минувшем ЧМ

Кемба Уокер, переехавший в Европу, высказался о выступлении сборной США на минувшем ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер прокомментировал неудачное выступление сборной США по баскетболу на чемпионате мира 2023 года.

«Баскетбол получил колоссальное развитие. Если вы посмотрите на НБА, там доминируют преимущественно европейцы. Игра уважает только самые подготовленные коллективы. К сожалению, сборная США в этом году была не самой подготовленной командой. Такое бывает», — заявил Уокер в подкасте Stephen Time.

Напомним, ЧМ-2023 прошёл с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Сборная США смогла пройти предварительный и групповой этапы и выйти в плей-офф, где на стадии полуфинала уступила команде Сербии. В матче за третье место американцы со счётом 118:127 проиграли сборной Канады.

Германия — чемпион мира:
Германия — чемпион мира! В баскетболе! Перебросали США и растоптали Сербию
Германия — чемпион мира! В баскетболе! Перебросали США и растоптали Сербию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android