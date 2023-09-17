Аврамович: каждый день думаю об Олимпийских играх. Сербия идёт за медалью

Разыгрывающий «Партизана» и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович рассказал, что уже не может дождаться начала Олимпийских игр в Париже, так как вместе с национальной командой планирует занять одно из призовых мест.

«У нас был отличный состав. Я бы начал с моих товарищей по команде, а затем отметил тренера и весь тренерский штаб. Мы все действовали идеально, выполняя поставленные перед нами задачи. Каждый знал свою роль. Богдан был капитаном, на его плечи легла самая большая ответственность, Милутинов провёл фантастический турнир. И хотя не все приехали, мы всё равно команда.

Это было видно и после окончания чемпионата. Мы провели совместный ужин, вместе праздновали. Это действительно можно считать успехом для всех нас. И мы, которые поехали на ЧМ-2023, и игроки, которые не смогли быть с нами по разным причинам, – все показали своё единство и теперь с нетерпением ждём Олимпийских игр.

Я уже каждый день думаю об Олимпийских играх в Париже. Не могу перестать думать и буду продолжать делать это. Что касается меня — бросьте мне мяч, и поехали. Поедем в Париж в сильном составе, каким бы он ни был. В конце концов это даже не имеет значения. Конечно, цели у нас будут одни и те же — мы идём за медалью.

Дай бог, чтобы мы были здоровы и собрались вместе. Год опыта очень много значит, когда знаешь привычки и желания товарищей по команде и тренеров. Всем будет легче», – сказал Аврамович в интервью Mozzart Sport.