Акун-Пёрселл — о победе в матче с «Самарой»: каждый в «Локомотиве» выкладывался на полную
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Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл поделился эмоциями после победы в Kuban Cup. Краснодарская команда обыграла «Самару» со счётом 94:68.
«В чём секрет такой уверенной победы? Я бы сказал, что это коллективная игра. В нашей команде каждый выкладывался по полной, все помогали друг другу. Даже если кто-то ошибался, это не перерастало в цепочку ошибок. Мы показали такой, знаете, настрой на каждый следующий момент.
Даже если ты вдруг сыграл не лучшим образом в каком-то одном моменте, то стараешься тут же исправиться. Когда видишь такое в исполнении одноклубников, это очень воодушевляет. Вот эта «ментальность следующего эпизода» и помогла нам выиграть с таким отрывом», – приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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