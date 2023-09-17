Гомельский назвал три лучшие команды по игре в защите на ЧМ-2023

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил игру в защите национальных команд на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
«Имеет смысл рассматривать только игру в обороне первых восьми команд. Самая эффективная защита была у Германии. Основная форма — лично, но были случаи применения зоны. У Пешича сербы защищались только лично. Сборные Канады и США в защите играли не лучшим образом. Обе команды защищались только лично. Но у канадцев была хотя бы отработана система смены при заслонах. У американцев — как бог на душу положит.
Оборона сборной Латвии была второй на турнире. Тренер Банки понимал, что у него нет центра от слова «совсем». И выстроил оборону, которая рисковала в углах площадки, но намертво закрывала свою трёхсекундную зону. Создавать там численное преимущество отправлялся даже Жагарс. У литовцев смен систем в защите я не видел. Хорошие навыки игры в обороне у игроков передней линии и странная апатия в оборонительных действиях у защитников. Италия прошла турнир на высокой мотивации. Защита на приличном уровне и за счёт ротации», — написал Гомельский на своём сайте.
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