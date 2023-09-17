Джей Ар Смит: мы лучше выбросим $ 60 тыc. в стрип-клубе, чем накормим 2500 человек
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Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит признался в том, что сожалеет о своих старых привычках легко тратить деньги.
«Я мог бы накормить всю свою общину в 10 раз больше на те деньги, которые я платил в виде штрафов за опоздание на автобус. Мы лучше выбросим $ 60 тыc. в стрип-клубе, чем накормим 2500 человек в своём районе», — приводит слова Смита Legion Hoops.
В 2020 году 30-летний Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего не выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. После этого на рынке свободных агентов НБА он долгое время оставался невостребованным.
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