Джей Ар Смит: мы лучше выбросим $ 60 тыc. в стрип-клубе, чем накормим 2500 человек

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит признался в том, что сожалеет о своих старых привычках легко тратить деньги.

«Я мог бы накормить всю свою общину в 10 раз больше на те деньги, которые я платил в виде штрафов за опоздание на автобус. Мы лучше выбросим $ 60 тыc. в стрип-клубе, чем накормим 2500 человек в своём районе», — приводит слова Смита Legion Hoops.

В 2020 году 30-летний Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего не выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. После этого на рынке свободных агентов НБА он долгое время оставался невостребованным.