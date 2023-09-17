Мартюк рассказал, в чём преимущество «Локомотива» над ЦСКА

Центровой баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Это будет интересно. Тут нужно учесть, что у них в межсезонье ушли два лидера — Милутинов и Швед, через которых тогда строилась игра. В принципе, российский костяк армейцы сохранили, а вот по иностранцам состав немного изменился. Но это всё равно интересно, и план на игру, думаю, у нас будет немного отличаться от того, что было в полуфинале в том сезоне. Тем не менее задача прежняя – победить.
В чём наш козырь? Сыгранность, взаимопонимание. Потому что российский костяк уже достаточно давно у нас. Легионеры, которые пришли, хорошо вписались в команду. Внутри коллектива хорошие взаимоотношения», — приводит слова Мартюка «Матч ТВ».
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