Рейнольдс: у клуба УНИКС и наших болельщиков впереди долгий путь
Поделиться
Американский форвард УНИКСа Джален Рейнольдс, получивший награду лучшему центровому в Кубке Кондрашина и Белова, высказался по поводу своей команды.
В финале казанцы уступили «Зениту» – 77:82.
«Мне приятно получить награду лучшему центровому в таком высококонкурентном турнире. На всё воля божья.
У клуба УНИКС и наших болельщиков впереди долгий путь. Мы продолжим бороться и представлять город Казань с большой ответственностью», – приводит слова Рейнольдса пресс-служба команды.
Ранее Рейнольдс поделился мнением о новом сезоне Единой лиги ВТБ, признавшись, что успел соскучиться по Казани.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
01:39
-
00:41
- 17 сентября 2023
-
23:51
-
22:42
-
21:53
-
20:32
-
20:00
-
19:00
-
18:14
-
16:26
-
16:00
-
15:36
-
14:54
-
14:24
-
13:53
-
12:54
-
12:33
-
11:41
-
11:25
-
10:52
-
10:31
-
09:48
-
08:46
-
08:17
-
08:05
-
07:43
-
07:29
-
07:01
-
06:51
-
06:49
-
06:48
-
05:17
-
05:11
-
04:38
-
04:26
Партнерский контент