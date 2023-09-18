Рейнольдс: у клуба УНИКС и наших болельщиков впереди долгий путь

Американский форвард УНИКСа Джален Рейнольдс, получивший награду лучшему центровому в Кубке Кондрашина и Белова, высказался по поводу своей команды.

В финале казанцы уступили «Зениту» – 77:82.

«Мне приятно получить награду лучшему центровому в таком высококонкурентном турнире. На всё воля божья.

У клуба УНИКС и наших болельщиков впереди долгий путь. Мы продолжим бороться и представлять город Казань с большой ответственностью», – приводит слова Рейнольдса пресс-служба команды.

Ранее Рейнольдс поделился мнением о новом сезоне Единой лиги ВТБ, признавшись, что успел соскучиться по Казани.