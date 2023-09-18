Стефен Карри предстал с сигарой в зубах в баре Лас-Вегаса

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри до старта тренировочного лагеря побывал в баре Лас-Вегаса Eight Lounge, где закурил сигару. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба заведения.
«Какой особенный вечер — к нам заглянул четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри», — говорится в сообщении Eight Lounge.
Фото: Eight Lounge
Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона, а в 2016 году стал лучшим скорером лиги. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
В магазине была обнаружена мини-версия Стефена Карри:
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