Названо условие, при котором Джарен Джексон может получить контракт на $ 318 млн

Тяжёлый форвард сборной США и «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший имеет право на подписание супермаксимального контракта в межсезонье-2025 на пять лет на сумму $ 318 млн при соблюдении одного условия. Как рассказал журналист ESPN US Бобби Маркс, для этого Джексон должен вновь завоевать награду Лучшего оборонительного игрока. Этот приз Джарен уже выигрывал в 2023 году.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джексон-младший принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал одну результативную передачу.

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Ранее мнением о Джексоне поделился главный тренер сборной США Стив Керр.