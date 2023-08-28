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Стив Керр: Джарен Джексон обладает способностью блокировать всё

Стив Керр: Джарен Джексон обладает способностью блокировать всё
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Главный тренер сборной США Стив Керр высказался по поводу тяжёлого форварда Джарена Джексона.

«Джарен Джексон-младший обладает способностью блокировать всё. Иногда ему нужно сбавить обороты. В НБА он подвержен фолам. Важно, чтобы это не мешало нам, ведь он очень важен для нас», — сказал Керр на пресс-конференции.

«Если я буду менее агрессивным, мой уровень игры в защите упадёт. Выберите тот или иной вариант. Вы хотите, чтобы я стал великим или нет?» — ответил на это Джексон.

В стартовом матче чемпионата мира США оказались сильнее Новой Зеландии — 99:72. Сегодня, 28 августа, подопечные Стива Керра проведут встречу со сборной Греции.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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