Владелец «Виртуса»: Скариоло относился к нам, словно мы команда второго дивизиона

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти раскритиковал бывшего главного тренера команды Серджо Скариоло. На прошлой неделе Скариоло оставил свой пост.
«Я считаю Серджио Скариоло великим тренером. Я даже защищал его в определённых случаях, когда некоторые из высших чинов клуба были им недовольны. Но любым отношениям может прийти конец. Он провёл встречи с «Торонто Рэпторс» и «Реалом» в прошлом сезоне, когда у него ещё был контракт с «Виртусом». Ещё в апреле мы пожали руки, и я сказал ему, что он может строить команду так, как посчитает нужным. Но он не хотел никого из игроков старшего возраста, не только Милоша Теодосича и Марко Белинелли,, но и Уимса, моего любимца.
Решив провести встречи с «Рэпторс» и «Реалом», Скариоло отнёсся к нам так, словно мы команда второго дивизиона. «Виртус» — клуб с самым большим количеством болельщиков в Италии. Я считаю свою команду самой важной в стране. Нельзя относиться к этому клубу как к любому другому», — приводит слова Дзанетти Basket News.
Скариоло возглавлял «Виртус» с 2021 года. Помимо Скариоло, команду также покинул его помощник Андреа Диана. Напомним, в межсезонье команда рассталась с Милошем Теодосичем и Семи Ожелайе.
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