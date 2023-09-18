Обменяет ли «Портленд» Лилларда до начала следующего сезона?

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в течение межсезонья запросил обмен из команды. 33-летний баскетболист всю карьеру провёл в Портленде, но так и не смог ни разу выиграть титул.
В своём запросе Лиллард указал «Майами Хит» как ту команду, в которой он хочет оказаться. «Трэйл Блэйзерс» и «Хит» неоднократно пытались договориться об обмене, но так и не смогли прийти к соглашению. В последние дни инсайдеры сообщают, что команды снова активизировались в переговорах. Окажется ли Дэмьен в новой команде до начала грядущего сезона? Хотим знать ваше мнение.
Главным препятствием в осуществлении перехода является то, что команда из Орегона не заинтересована в защитнике «Майами» Тайлере Хирроу, так как уже обладает достаточным количеством молодых защитников. Команды ищут третью сторону, которая была бы заинтересована в Хирроу и обладала тем, что заинтересует «Портленд».
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