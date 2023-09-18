Лука Банки — о «Виртусе»: рад находиться в таком большом и популярном клубе

Итальянский специалист Лука Банки прокомментировал назначение на пост главного тренера «Виртуса».

«Я не скрываю своих эмоций и радости от того, что нахожусь сегодня здесь, в таком большом и популярном клубе. У меня не было никаких сомнений, когда я решил принять этот вызов. Кажется трудным поднять уровень команды, когда уже достигнуты определённые высоты, но я постараюсь сделать это изо всех сил, используя свой стиль.

Я не хочу торопиться, потому что не участвовал в процессе построения команды. У меня достаточно опыта, чтобы понять, что нам нужно использовать наработки предыдущего тренера.

Игра в Болонье всегда была особенной, даже в качестве соперника. Мне не терпится дать вам возможность гордиться командой, которую можно уважать за целеустремлённость, амбиции и стремление к победе. Никто не думает о том, чтобы бороться за второе место», — приводит слова Банки Еurohoops.