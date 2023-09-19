Нёрс — об Эмбииде: люди наверняка скажут: «А он вообще появится в плей-офф? Он справится?»

Новоиспечённый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс высказался о звёздном центровом команды, действующем MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джоэле Эмбииде. Нёрс также дал понять, что количество проведённых матчей баскетболистом только увеличится.

«Мы смотрим на это, возможно, немного иначе, чем думают люди — мы пытаемся заставить Эмбиида играть больше матчей. Наша цель — позволить ему идти наверх, а не в другую сторону. Люди наверняка скажут: «А он вообще появится в плей-офф? Он справится? Выдержит?»

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида:

Думаю, общее мнение таково — Джоэл будет играть столько, сколько нужно — чтобы количество игр увеличивалось, а не наоборот. В нашей организации придерживаются этой точки зрения», — цитирует Нёрса Sixers Wire.

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.