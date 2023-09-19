«В том, что он сказал, есть глубокий смысл». Владимир Гомельский — об уволенном Скариоло

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об отставке Серджо Скариоло с поста главного тренера клуба «Виртус». Скариоло возглавлял «Виртус» с 2021 года. Перед сезоном-2023/2024 он публично выразил недовольство комплектованием команды.

«Серджо Скариоло — отличный тренер. Он обладает огромным опытом, поработал в НБА, в Европе, как с клубами, так и со сборными командами. В том, что он сказал, есть глубокий смысл. Владельцы и менеджеры ставят задачи на сезон, определяют цели. Но спрашивать результат они будут с главного тренера. Именно главный тренер ведёт тренировочный процесс и руководит командой во время игр.

По этой причине ему (главному тренеру) должна принадлежать определяющая роль в селекции игроков команды. Именно он указывает, какие позиции необходимо укрепить, кого отчислить, с кем продлить контракт. Если это условие не выполняется, то, по моему мнению, тренер имеет право высказать свои претензии к менеджменту. Так что в словах Скариоло звучит не обида, а правда — они (менеджмент) собрали такой состав, они и определяют цели и задачи на сезон», — написал Гомельский на своём официальном сайте.