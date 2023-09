Дэмьен Лиллард: я сильнейший разыгрывающий в НБА, не думаю, что кто-то лучше меня

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард назвал себя лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации на своей позиции.

«Стефен Карри лучше меня? Я не думаю, что кто-то лучше меня. Я не думаю, что есть кто-то сильнее, когда я выхожу на площадку. Вероятно, моя самая большая сила в том, что я верю в это, вот как это работает.

Сейчас я лучший разыгрывающий в НБА? Да», — рассказал Лиллард в интервью YouTube-каналу Come and talk 2 me.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. Его команда не смогла пробиться в плей-офф.