Лиллард: лучше буду проигрывать каждый год, чем уйду в «Голден Стэйт», это не имеет смысла

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что никогда бы не перешёл в «Голден Стэйт» из-за того, что команда регулярно выигрывает титулы.
«Что касается «Голден Стэйт», то я уважаю то, чего они добились за последние восемь или девять лет, и я оттуда. Это мой дом. Но я не могу быть частью этого. Они выиграли четыре чемпионата. Не собираюсь делать вид, что присоединяюсь к своей родной команде. Совсем нет. Это даже не имеет смысла. Я никогда ничего подобного не делаю. Я лучше буду проигрывать каждый год, чем уйду туда», — рассказал Лиллард в интервью YouTube-каналу Come and talk 2 me.
33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
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