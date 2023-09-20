Мэнни Пакьяо оформил трипл-дабл в Матче всех звёзд баскетбольной лиги Филиппин

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо принял участие в Матче всех звёзд баскетбольной лиги Филиппин (MPBL). Звёздный боксёр оформил трипл-дабл, набрав 33 очка, отдав 15 результативных передач и сделав 11 подборов. Пакьяо сыграл за команду Юга. Она победила команду Севера со счётом 114:63.

Годом ранее Мэнни также принимал участие в Матче всех звёзд, показав тогда следующую статистику: 30 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.

Мэнни Пакьяо сейчас 44 года. За время карьеры в профессионалах он принял участие в 72 боях, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений, а ещё два поединка с его участием завершились вничью.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо: