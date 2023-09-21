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Доминик Уилкинс объяснил, за счёт каких качеств Джордан и Расселл добились успеха

Доминик Уилкинс объяснил, за счёт каких качеств Джордан и Расселл добились успеха
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Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс рассказал, какими соревновательными характерами обладали шестикратный чемпион Майкл Джордан и 11-кратный чемпион Билл Расселл.

«Он [Майкл Джордан] может соревноваться во всём — ему всё равно, в какой сфере. Это может быть пари, заключённое на поле для гольфа, да вообще где угодно. Он может выпить стакан воды — кто сможет выпить быстрее его — это его и интересовало. В этом плане он настолько конкурентоспособен.

Но именно это делает его таким великим, потому что его готовность не мириться с проигрышем преобладает. И лишь немногие, очень немногие в игре придерживались этого принципа. Возможно, до Джордана следует обратиться к Биллу Расселлу, который был последовательным парнем. Люди не так часто упоминают его, когда речь идёт о соревновательном аспекте», — заявил Уилкинс в интервью Vlad TV.

И Джордан, и Расселл упоминаются:
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