Доминик Уилкинс объяснил, за счёт каких качеств Джордан и Расселл добились успеха

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс рассказал, какими соревновательными характерами обладали шестикратный чемпион Майкл Джордан и 11-кратный чемпион Билл Расселл.
«Он [Майкл Джордан] может соревноваться во всём — ему всё равно, в какой сфере. Это может быть пари, заключённое на поле для гольфа, да вообще где угодно. Он может выпить стакан воды — кто сможет выпить быстрее его — это его и интересовало. В этом плане он настолько конкурентоспособен.
Но именно это делает его таким великим, потому что его готовность не мириться с проигрышем преобладает. И лишь немногие, очень немногие в игре придерживались этого принципа. Возможно, до Джордана следует обратиться к Биллу Расселлу, который был последовательным парнем. Люди не так часто упоминают его, когда речь идёт о соревновательном аспекте», — заявил Уилкинс в интервью Vlad TV.
- 21 сентября 2023
-
02:04
-
01:45
-
00:36
-
00:25
- 20 сентября 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:22
-
22:30
-
21:54
-
21:19
-
20:54
-
20:30
-
19:40
-
19:16
-
18:04
-
17:35
-
17:07
-
16:46
-
16:07
-
15:19
-
14:34
-
13:32
-
12:55
-
12:06
-
11:25
-
10:43
-
10:30
-
10:00
-
09:39
-
09:03
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12