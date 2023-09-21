Эксперт назвал игрока, который может присоединиться к «Милуоки» в случае погони за титулом

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу во время своего подкаста заявил, что руководство «Милуоки Бакс» может выменять у «Бруклин Нетс» лёгкого форварда Дориана Финни-Смита.

Как отмечает Лоу, в случае если клуб из Висконсина намерен побороться за чемпионский титул, «Милуоки» может предложить за Финни-Смита как минимум драфт-пик первого раунда.

Худшие обмены игроков НБА в другие команды в XXI веке:

Напомним, недавно звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается выступать за «оленей» на протяжении всей карьеры, если клуб не продемонстрирует свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

Адетокунбо провёл всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).