Эксперт предположил, какое место займёт «Атланта» в следующем регулярном чемпионате НБА

Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц выразил мнение, что руководство «Атланты Хоукс» полностью провалило нынешнее межсезонье. В частности, Шварц упомянул обмен тяжёлого форварда Джона Коллинза в «Юту Джаз» и место, которое по займёт клуб из Джорджии в сезоне-2023/2024.

«Похоже на то, что «Хоукс» вновь закончат регулярный чемпионат в середине таблицы Восточной конференции, так как минувшим летом они особо ничего не сделали.

Достаточно вспомнить обмен Джон Коллинза, чья роль из года в год только уменьшалась, в «Юту Джаз». Да и сказать, что «Атланта» хорошо поработала на драфте, нельзя — выбор в первом раунде стал огромным разочарованием», — цитирует Шварца Bleacher Report.

Напомним, на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта» под общим 16-м номером выбрала атакующего защитника Коби Бафкина.

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес: