Айзея Томас поделился советами на основании своего опыта
Поделиться
Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас поделился советами, руководствуясь своим опытом.
«Не принимайте это дерьмо как должное. Ходите в спортзал, будьте отличными товарищами по команде, чтобы оказывать влияние на коллектив. Чтобы оставаться на площадке, нужно демонстрировать победный настрой. Поверьте мне, я бывал во всех ситуациях. Не всегда всё будет идти гладко», — сказал Томас на канале Rico Hines Basketball в YouTube.
Томасу 34 года. В 2022 году он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.
Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге:
Ранее Томас рассказал о главном совете от легендарного Коби Брайанта.
Слова Томаса о Брайанте:
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
16:07
-
15:19
-
14:34
-
13:32
-
12:55
-
12:06
-
11:25
-
10:43
-
10:30
-
10:00
-
09:39
-
09:03
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
-
01:20
-
00:37
- 19 сентября 2023
-
23:58
-
23:11
Партнерский контент