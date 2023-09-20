Айзея Томас поделился советами на основании своего опыта

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас поделился советами, руководствуясь своим опытом.

«Не принимайте это дерьмо как должное. Ходите в спортзал, будьте отличными товарищами по команде, чтобы оказывать влияние на коллектив. Чтобы оставаться на площадке, нужно демонстрировать победный настрой. Поверьте мне, я бывал во всех ситуациях. Не всегда всё будет идти гладко», — сказал Томас на канале Rico Hines Basketball в YouTube.

Томасу 34 года. В 2022 году он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.

Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге:

Ранее Томас рассказал о главном совете от легендарного Коби Брайанта.