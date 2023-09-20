Костас Слукас — о переходе из «Олимпиакоса» в «Панатинаикос»: это было лёгкое решение

Греческий разыгрывающий Костас Слукас, ранее перешедший из «Олимпиакоса» в стан принципиального соперника — «Панатинаикос», отметил, что решение о переходе далось ему легко. После перехода фанаты «Олимпиакоса» заявили, что Слукас солгал им и предал их.

«Это было лёгкое решение. «Люди из «Панатинаикоса» ещё больше облегчили мне задачу. Я очень горжусь тем, что сделал этот шаг.

Мне нравится та командная «химия», которую мы создаём изо дня в день, у нас сильные и талантливые игроки. Главное — то, как мы играем как команда. Нет сомнений, что мы будем становиться сильнее от игры к игре.

Эргин Атаман — великий тренер, все это знают. Достижения, которых он добился в своей карьере, говорят сами за себя. Он выиграл два титула Евролиги с «Эфесом». Он великий человек, и у нас получается отличное сотрудничество. Надеюсь, так будет до конца сезона. Он всегда уверен в себе, и мне это в нём очень нравится», — приводит слова Слукаса SportKlub.rs.