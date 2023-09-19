Атаман: «Панатинаикос» — крупнейший спортивный бренд Греции, для нас нет невозможного

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался об истории клуба во время мероприятия, на котором была представлена новая игровая форма с изображением афинского Акрополя.
«Нет ничего невозможного. Я начну с этого. Вот почему я в этом клубе. У нас большие ожидания.
Вся история, которую «Панатинаикос» написал за эти годы, — это дело рук семьи Яннакопулос. Президент Димитрис Яннакопулос взял на себя обязательство продолжить развитие команды. Я рад работать не только с ним, но и со всеми в клубе. «Панатинаикос» — крупнейший спортивный бренд Греции. В этом году на футболке впервые будет изображён Акрополь, и это большая ответственность для нас», — приводит слова Атамана Eurohoops.
Атаман возглавил греческий клуб в текущее межсезонье после шести лет работы в турецком «Анадолу Эфес», с которым дважды побеждал в Евролиге.
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