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Дэмьен Лиллард поддержал Расселла Уэстбрука, которого часто критикуют

Дэмьен Лиллард поддержал Расселла Уэстбрука, которого часто критикуют
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался в защиту своего коллеги по амплуа, одного из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука, который часто подвергается критике со стороны болельщиков.

«Я считаю безумным тот факт, что люди так говорят о нём и постоянно делают его лёгкой мишенью для критики.

Уэстбрук работает на личную статистику? Если я буду изо всех сил стараться оформлять трипл-дабл в каждой игре, я не смогу этого сделать. Это талант — уметь делать что-то подобное.

Если бы каждый раз обо мне говорили, что я сделал что-то ужасное и мои результаты отвратительны, я бы чувствовал себя оскорблённым», — сказал Лиллард в интервью YouTube-каналу BACKONFIGG.

В минувшем сезоне Уэстбрук в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.

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