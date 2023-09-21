Брайан Уиндхорст рассказал, какого игрока «Портленд» может обменять, помимо Лилларда

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» может рассмотреть вариант с обменом центрового Юсуфа Нуркича.
«Возможно, в какой-то момент речь пойдёт о том, что «Портленд» обменяет Юсуфа Нуркича. Это будет зависеть от того, какой актив они могут получить за Дэмьена Лилларда», — рассказал Уиндхорст во время подкаста The Hoop Collective.
29-летний Нуркич был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 16-м номером «Чикаго Буллз», который обменял его в «Денвер Наггетс», где центровой провёл первые три сезона.
В минувшем регулярном сезоне боснийский баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, 9,1 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,9, трёхочковых — 36,1.
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