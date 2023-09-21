«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Сегодня, 21 сентября, проходил четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимость которого 12273 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 100:98.

Москвичи при поддержке домашних трибун лучше проявили себя на старте поединка – 24:18 в пользу ЦСКА. При этом «Локомотив-Кубань» сократил отставание на два очка перед большим перерывом – 23:21.

После небольшого отдыха команды продолжили битву на паркете, и краснодарцы лучше вошли в игру, забрав третью четверть со счётом 32:25. Но армейцы сумели найти в себе силы (16:13) и перевели противостояние в овертайм – 86:86.

В овертайме «Локомотив-Кубань» проявил хладнокровие и обыграл ЦСКА со счётом 14:12. Окончательный итог встречи 100:98.

Напомним, что в прошлом розыгрыше плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в полуфинале выбил ЦСКА, выиграв со счётом 4-3.