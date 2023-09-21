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«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 21 сентября, проходил четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимость которого 12273 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 100:98.

Москвичи при поддержке домашних трибун лучше проявили себя на старте поединка – 24:18 в пользу ЦСКА. При этом «Локомотив-Кубань» сократил отставание на два очка перед большим перерывом – 23:21.

После небольшого отдыха команды продолжили битву на паркете, и краснодарцы лучше вошли в игру, забрав третью четверть со счётом 32:25. Но армейцы сумели найти в себе силы (16:13) и перевели противостояние в овертайм – 86:86.

В овертайме «Локомотив-Кубань» проявил хладнокровие и обыграл ЦСКА со счётом 14:12. Окончательный итог встречи 100:98.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
21 сентября 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
100 : 98
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Емченко - 22, Акун-Пёрселл - 18, Близнюк - 13, Уайт - 11, Узинский - 10, Щербенев - 9, Морган - 7, Мартюк - 6, Темиров - 2, Квитковских - 2, Елатонцев
ЦСКА: Уэйр - 44, Руженцев - 19, Джекири - 10, М'Бай - 9, Ухов - 7, Астапкович - 4, Карданахишвили - 2, Курбанов - 2, Михайловский - 1, Антонов, Жан-Шарль, Гафуров

Напомним, что в прошлом розыгрыше плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в полуфинале выбил ЦСКА, выиграв со счётом 4-3.

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