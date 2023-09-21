Илона Корстин рассказала, за счёт чего увеличился бюджет Единой лиги ВТБ

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о серьёзном увеличении бюджета чемпионата. Генеральный директор турнира Илона Корстин пояснила, что бюджет увеличился за счёт того, лига сама стала зарабатывать больше – в том числе благодаря букмекерам и обязательным отчислениям.
«Мы раскрываем бюджеты клубов. Для многих это стало рутиной – какой год подряд мы это делаем – но мы и дальше будем это делать, поскольку это дисциплинирует клубы. Да и вообще, только в профессиональном баскетболе общественность может судить о реальном состоянии дел. В других видах спорта и даже профессиональных лигах этим и не пахло.
Если говорить о бюджете Единой Лиги ВТБ, то он достаточно серьёзно увеличился. Доходы составили 1 миллиард 365 миллионов рублей. Мне это приятно, потому что расходы тоже растут, матчей стало больше, а в новом сезоне их станет ещё больше. Мы к этому готовимся и готовимся заранее. 150 миллионов рублей в расходах прописаны на призовой фонд. Это деньги, которые идут клубам. Они получают за участие в Лиге, не платят. Не платят, а получают, это принципиальная разница», — приводит слова Иванова пресс-служба Единой лиги ВТБ.
«Поясню по поводу лиги, за счёт чего у нас вырос бюджет. Мы стали зарабатывать больше сами. Мы стали больше получать от букмекеров, обязательные отчисления. Мы стали получать больше за телевизионные права, мы продаём телевизионные права, контракт с «Матч ТВ» у нас лучше стал. И ещё лига грамотно использует средства, которые у нас есть, мы зарабатываем на депозитах. Лига начала больше зарабатывать сама, благодаря этому у нас прирост бюджета», — отметила Корстин.
- 21 сентября 2023
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