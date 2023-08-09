Корстин — о Суперкубке: возможность для болельщиков познакомиться с обновлёнными командами

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о проведении Суперкубка Единой лиги.

«С удовольствием сообщаем: билеты на Суперкубок Единой лиги – 2023 уже в продаже!

В этом году наш предсезонный турнир, организованный совместно с Московским Спортом, пройдёт в новом формате. С 21 по 24 сентября на «ВТБ Арене» шесть лучших российских команд прошлого сезона и впервые два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ» — сыграют по олимпийской системе за главный приз — Суперкубок, который носит имя легендарного А. Я. Гомельского.

Количество участников турнира увеличилось, поэтому и матчей в рамках Суперкубка пройдёт больше. У болельщиков перед официальным стартом сезона будет возможность познакомиться с обновлёнными командами, увидеть в деле новичков и насладиться баскетболом высокого уровня.

Советуем покупать билеты заранее, так как цена на них будет увеличиваться», — приводит слова Корстин сайт Единой лиги.