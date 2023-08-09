Корстин — о Суперкубке: возможность для болельщиков познакомиться с обновлёнными командами

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о проведении Суперкубка Единой лиги.
«С удовольствием сообщаем: билеты на Суперкубок Единой лиги – 2023 уже в продаже!
В этом году наш предсезонный турнир, организованный совместно с Московским Спортом, пройдёт в новом формате. С 21 по 24 сентября на «ВТБ Арене» шесть лучших российских команд прошлого сезона и впервые два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ» — сыграют по олимпийской системе за главный приз — Суперкубок, который носит имя легендарного А. Я. Гомельского.
Количество участников турнира увеличилось, поэтому и матчей в рамках Суперкубка пройдёт больше. У болельщиков перед официальным стартом сезона будет возможность познакомиться с обновлёнными командами, увидеть в деле новичков и насладиться баскетболом высокого уровня.
Советуем покупать билеты заранее, так как цена на них будет увеличиваться», — приводит слова Корстин сайт Единой лиги.
- 9 августа 2023
-
23:50
-
22:21
-
21:58
-
20:31
-
20:01
-
19:52
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:02
-
16:51
-
16:40
-
16:01
-
15:11
-
14:48
-
14:00
-
13:47
-
13:03
-
12:28
-
12:08
-
11:21
-
11:09
-
10:18
-
09:36
-
09:18
-
08:48
-
08:40
-
08:25
-
08:02
-
07:37
-
07:26
-
06:30
-
06:05
-
04:10
-
00:39