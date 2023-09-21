Итудис вернулся в Москву, чирлидерши зажигали на Суперкубке. Лучшие фото турнира

21 сентября в Москве на «ВТБ Арене» в четвертьфинале Суперкубка Единой Лиги ВТБ «Фенербахче» одержал победу над МБА. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась со счётом 94:79 в пользу команды Димитриса Итудиса.

Хотя клуб из Москвы проигрывал по счёту с большим отставанием, но продолжил бороться в заключительной четверти, уступив в ней со счётом 22:24.

В другой встрече московский ЦСКА сыграл с «Локомотивом-Кубань». Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 100:98. В овертайме «Локомотив-Кубань» проявил хладнокровие и обыграл ЦСКА со счётом 14:12.

Лучшие кадры с матчей Суперкубка Единой Лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.