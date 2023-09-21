Миддлтон – о слухах об уходе Адетокунбо из «Милуоки»: это обычное дело

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон высказался о слухах, в связи с возможной сменой командной звёздного грека Янниса Адетокунбо и заявил, что «олени» очень нуждаются в своём лидере.
«Я думаю, что в любом случае это обычное дело. Лично меня это не касается. Я не думаю, что это влияет на нас как команду. Я думаю, это то, что он говорил почти каждый год, когда поднимался вопрос переговоров о продлении контракта.
Мы всегда хотим, чтобы он вернулся. Давайте будем уверены и дадим всем знать об этом. Мы хотим, чтобы этот парень вернулся, потому что он один из лучших игроков в мире. Он один из лучших игроков в истории франшизы. Поэтому, когда он говорит такие вещи, я думаю, он просто хочет бросить вызов команде, организации, чтобы и дальше помогать нам выигрывать чемпионаты.
Но я думаю, что он просто хочет продолжать оказывать давление на всех. И на себя тоже. Он не просто показывает пальцем на всех остальных и говорит: «Вы, ребята, должны сделать это для меня». Я думаю, он оказывает такое давление на себя, чтобы стать лучше, приходить и быть великим каждый год. Поэтому на нём нет никакого давления, нет дополнительного давления, когда он говорит нам как команде или мне как человеку, что я должен быть лучше», – приводит слова Миддлтона ESPN.
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