Инсайдер — о будущем Митчелла в «Кливленде»: Донован рассмотрит все доступные варианты

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что звёздный атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл перед началом регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всерьёз оценит своё будущее.

«Я ожидаю, что Донован Митчелл рассмотрит все доступные варианты. Это то, на что следует обратить особое внимание во время медиа-дня [«Кливленда»]», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Митчелл эффектно расправился с Коулом Энтони в ходе двусторонки:

Отметим, что действующий контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 37,09 млн). Летом 2026 года Митчелл потенциально может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф защитник принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 7,2 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых — 28,9.