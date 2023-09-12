Билл Симмонс назвал звёздных игроков, которые могут перейти в «Нью-Йорк»

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс выразил мнение, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл или центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в скором времени могут оказаться в «Нью-Йорк Никс».

«Никс» возьмут одного из этих троих — я вам гарантирую. Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид или Донован Митчелл окажутся в этой команде через год», — заявил Симмонс во время своего подкаста.

Напомним, Яннис открыто заявил, что будет готов покинуть «Милуоки», если организация не продемонстрирует должных усилий по формированию состава, способного бороться за чемпионство. После этого сразу появились слухи о том, что Адетокунбо может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк» и в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Тем временем Джоэла Эмбиида сватают активно в нью-йоркскую команду с прошлого мая. Так, слухи о возможном уходе центрового из «Филадельфии» только усилились после того, как звёздный разыгрывающий Джеймс Харден запросил у «Сиксерс» обмен в другую команду.

Донован Митчелл, в свою очередь, несколько раз упоминался в слухах о возможном переезде из «Кливленда». Например, в начале июня журналист New York Post Питер Ботте рассказал, что «Нью-Йорк Никс» будет продолжать следить за статусом защитника «Кавальерс».