Брайан Уиндхорст рассказал о готовности «Милуоки» попрощаться с Яннисом Адетокунбо

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о ситуации вокруг звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в «Милуоки Бакс».

«Я бы сказал, что сейчас это в лучшем случае вероятность 50 на 50 [что Яннис Адетокунбо покинет «Милуоки»], и я не думаю, что это новая информация для «оленей» — они уже об этом знали. Они знали это ещё до того, как вылетели из прошлого плей-офф», — заявил Уиндхорст во время подкаста Behind the Play.

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Напомним, недавно звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается выступать за «оленей» на протяжении всей карьеры, если клуб не продемонстрирует свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

Адетокунбо провёл всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).