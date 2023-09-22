Журналист объяснил, почему «Финикс» может выменять Юсуфа Нуркича у «Портленда»

Инсайдер и ведущий Arizona Sports 98.7 FM Phoenix Джон Гамбадоро предположил, что руководство «Финикс Санз» попытается выменять у «Портленд Трэйл Блэйзерс» центрового Юсуфа Нуркича.
«Фрэнку Вогелю требуется центровой с уклоном на игру в обороне. Юсуф Нуркич вполне может быть тем, вокруг кого «Финикс» будет строить защиту», — рассказал Гамбадоро во время радиоэфира.
29-летний Нуркич был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 16-м номером «Чикаго Буллз», который обменял его в «Денвер Наггетс», где центровой провёл первые три сезона.
В минувшем регулярном сезоне боснийский баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, 9,1 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,9, трёхочковых — 36,1.
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