Журналист объяснил, почему «Финикс» может выменять Юсуфа Нуркича у «Портленда»

Инсайдер и ведущий Arizona Sports 98.7 FM Phoenix Джон Гамбадоро предположил, что руководство «Финикс Санз» попытается выменять у «Портленд Трэйл Блэйзерс» центрового Юсуфа Нуркича.

«Фрэнку Вогелю требуется центровой с уклоном на игру в обороне. Юсуф Нуркич вполне может быть тем, вокруг кого «Финикс» будет строить защиту», — рассказал Гамбадоро во время радиоэфира.

29-летний Нуркич был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 16-м номером «Чикаго Буллз», который обменял его в «Денвер Наггетс», где центровой провёл первые три сезона.

В минувшем регулярном сезоне боснийский баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, 9,1 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,9, трёхочковых — 36,1.