Диллон Брукс провёл очередную индивидуальную тренировку в преддверии сезона НБА
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс в очередной раз принял участие в индивидуальной тренировке, во время которой отрабатывал дальние броски. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Напомним, в прошлом сезоне Брукс в составе «Мемфис Гриззлиз» принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых набирал 14,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи в среднем за игру.
После открытия рынка свободных агентов в июле лёгкий форвард перешёл в «Хьюстон» в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием пяти команд. По новому контракту Брукс заработает в следующих четырёх сезонах суммарно $ 86 млн.
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