Лучшие индивидуальные выступления минувшего ЧМ по баскетболу. Наша смелая пятёрка!

Баскетбол хоть и командный вид спорта, но роль личности тут высока как нигде.

Минувший чемпионат мира подарил нам не только сенсации, драмы и сюжетные повороты, но в том числе целый ряд ярких индивидуальные перформансов. Тренды НБА не могут не оказывать влияния на мировой баскетбол. Более высокий темп, больше дальних бросков, больший упор на атаку стали причинами того, что на ЧМ было немало ярких выступлений.

Мы решили составить наш топ-5 подобных сольных номеров. Отдельно хочется отметить, что мы не брали в счёт игры «лузеров», а именно битвы за 17–32-е и 5–8-е места. Из критериев, на которые мы опирались, стоит назвать также эффективность бросков, силу соперника и турнирную значимость.

№5. Джошуа Хоукинсон против Финляндии. Классика от американского японца

Джошуа Хоукинсон Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Джошуа Хоукинсон являлся одним из многочисленных игроков, которые провели все четыре года в американском колледже, вышли на драфт, но в итоге не оказались в НБА. После этого момента у игроков есть множество вариантов дальнейших действий.

Кто-то идёт в Лигу развития, чтобы попасть в НБА через фарм-команды, кто-то едет за границу. А кто-то вообще заканчивает с попытками стать профессиональным баскетболистом. Хоукинсон выбрал довольно экзотический вариант — уехать играть в Японию. Выступая в Азии с 2017 года, игрок стал своим и решил принять японское гражданство, чтобы выступать за национальную команду.

В итоге у игрока уже получилось войти в историю японского баскетбола. Он привёл японцев к первой в истории победе в матче с европейской сборной. А ещё в какой манере! Японцы совершили камбэк, уступая по ходу встречи 18 очков. В итоге Финляндия во главе с Лаури Маркканеном лишилась шансов пройти в следующий этап.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Хоукинсон показал завидную статистику в стиле классического центрового: 28 очков и 19 подборов. Джошуа не обладает навыками трендового бигмена: у него нет дальнего броска или каких-то невероятных плеймейкерских способностей. За счёт работы ног и понимания игры он постоянно оказывался в нужных местах и зарабатывал очки в «краске». Эффективность поражает — он попал семь из восьми бросков, а также исполнил 14 из 15 штрафных бросков. Настоящий олдскульный перформанс!

№4. Тремонт Уотерс против Доминиканы. Пуэрториканский Стефен Карри

Тремонт Уотерс Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Уотерс был одним из самых ярких игроков турнира, за которым просто было приятно наблюдать. Маленьким игрокам, чтобы покрыть разницу в росте, нужно особенно стараться в развитии собственных навыков. Хоть на международных турнирах рост не является настолько важной вещью, как в НБА, и маленькие игроки могут показывать суперзвёздный уровень (привет, Факундо Кампаццо), но то, что делал Тремонт при росте в 180 см — впечатляет.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Невероятные дриблинг, ловкость, скорость и отличный дальний бросок. Лучшей выставкой навыков пуэрториканца стал матч с Доминиканской Республикой во главе с Карлом-Энтони Таунсом. Карибское дерби закончилось в пользу «51-го штата США». Главное причиной тому послужил перформанс Уотерса: 37 очков, 11 результативных передач и семь подборов. Игрок забросил 7 трёхочковых из 13 попыток, в том числе одну с центра площадки под конец третьей четверти. Комментаторы не сдерживались и называли Тремонта «пуэрториканским Стефеном Карри».

Игрок этим летом подписал контракт с китайским клубом, но в комментариях под его хайлайтами люди заверяют, что он легко смог бы быть запасным разыгрывающим почти любой команды НБА. Сможем ли мы ещё раз увидеть Тремонта в НБА?

№3. Шей Гилджес-Александер против Словении. Затмить Дончича

Шей Гилджес-Александер Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Шей и перед соревнованиями считался одним из лучших баскетболистов всего ЧМ, что он потом доказывал и на самом турнире. Но когда велись дискуссии о том, кто же является самым статусным игроком турнира, то большинство называли Луку Дончича. Однако в очном матче Гилджес-Александеру удалось переиграть звёздного словенца.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Лидер Канады в четвертьфинале показал то, что не удавалось продемонстрировать Луке на протяжении всего турнира. Эффективность и дисциплину. Шей набрал 31 очко, исполнив 8 из 12 бросков, а также 14 из 16 штрафных. Лука, в свою очередь, исполнил 8 из 20 бросков.

Помимо набора очков, Гилджес-Александер проявил отличные плеймейкерские способности, набрав 10 ассистов путём хладнокровных розыгрышей комбинаций. Именно Шей был героем рывка 19:3 в третьей четверти, который предопределил результат. А Дончич не выдержал и был удалён с площадки в конце за перебор технических фолов.

Участников первой символической сборной НБА минувшего сезона ждёт ещё не одна баталия и в Западной конференции, и на международном уровне. На минувшем ЧМ сильнее оказался Шей.

№2. Рондэй Холлис-Джефферсон против Новой Зеландии. Jordan Kobe

Рондэй Холлис-Джефферсон Фото: Ezra Acayan/Getty Images

А тут мы поговорим о выступлении игрока, который в итоге не смог привести свою команду к победе, но перформанс Холлис-Джефферсона сложно не включить в любые подобные топы.

Рондэй уже два года не выступает в НБА. Уход из главной лиги мира, по словам игрока, сильно ударил по его самолюбию, заставив его пересмотреть оценку себя. Оттого и приятно было видеть, как отлично выступал этот одиозный баскетболист.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Пиковым проявлением его лидерских качеств стала игра с Новой Зеландией. То, что Иордания смогла свести игру к овертайму, — чистая заслуга нашего героя. Он набрал 39 очков и девять подборов, исполняя на площадке всё: быстрые прорывы под кольцо, средние броски из поста после разворота, сложные «трёшки» из-под рук защитников.

Внешность и стиль игры баскетболиста заставили болельщиков исполнять кричалки про Коби Брайанта. Что забавно — сам игрок выступает за страну, которая по-английски называется Jordan. Но до такого статуса Рондэю надо ещё поработать.

№1. Диллон Брукс против США. Месть американцам

Диллон Брукс Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

В последний день турнира, помимо всей художественности финала, поэтичность проявилась ещё и в матче за третье место. Героем встречи стал один из самых ненавистных игроков НБА — Диллон Брукс. Сколько насмешек и натурального буллинга пришлось испытать игроку, начиная с весны этого года, после серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брукс провёл чуть ли не лучшую игру в своей карьере. Помимо привычной защитной работы на периметре, игроку удалось показать завидные цифры в атаке: 39 очков. Самая поражающая статистика: семь исполненных трёхочковых из восьми попыток. Именно невероятная точность Брукса позволяла канадцам контролировать бóльшую часть встречи, а также совладать с темпом набора очков от ярких американцев.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

В Канаде Брукс стал настоящим героем. В США его продолжат не любить, но уже с каплей уважения. Диллону предстоит новый этап в карьере — в «Хьюстон Рокетс». На его плечи будет возложена задача сделать из молодой команды плей-офф команду. Сможет ли и дальше Брукс «затыкать» собственных хейтеров? Увидим в следующем сезоне.